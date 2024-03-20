Мелитополь, 20 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Наёмники из Франции, приехавшие участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии, боятся воевать. В Запорожье они предпочитают отсиживаться в тылу ВСУ, заявил 20 марта сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Oliver Killig/Global Look Press

«Французы есть в [подконтрольном Киеву городе] Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу», — рассказал Рогов агентству «РИА Новости».

По его словам, с французских наёмников «сдувают пылинки». Как отметил Рогов, это военные из числа тех, кто у себя в стране формально ушёл в отставку или в отпуск.

Он также сообщил, что на запорожском направлении в иностранном легионе есть также небольшое количество британских наёмников. В основном же иностранцы в ВСУ — это поляки, грузины, а также боевики запрещённых в России террористических группировок, в состав которых входят уроженцы Северного Кавказа.

По словам Рогова, французы, британцы и поляки в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области приехали первоначально в качестве командиров расчётов гаубиц М-777, РСЗО HIMARS, Storm Shadow/SCALP и других сложных вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта заявил, что французская армия готовит контингент для отправки на Украину в количестве двух тысяч человек на первом этапе.

В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает отправку на Украине военных ВС Франции. После этого из ЕС прозвучали заявления о том, что он не говорил об отправке на Украину сухопутных войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 марта заявил, что высказывания Макрона однозначны.

Заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев 20 марта заявил, что, в случае появления французского контингента на Украине, уничтожение этих военных станет приоритетной целью ВС России.