Дублин, 20 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подал в отставку. Об этом он объявил 20 марта, сообщил телеканал Euronews.

Global Look Press

«Внезапный уход премьер-министра с поста произошёл после того, как правительство потерпело унизительное двойное поражение на референдуме», ― говорится в материале.

В заявлении, сделанном в Дублине, Варадкар пояснил, что пост он покинул как по личным, так и по политическим причинам. Он считает, что у нового лидера будет лучшее положение и больше возможностей, чем у него чтобы получить места для партии Fine Gael на следующих выборах.

«После семи лет пребывания у власти я больше не чувствую, что лучше всего подхожу для этой работы», ― заявил глава правительства, слова которого привёл телеканал Sky News.

По его словам, он уйдёт с должности премьера, как только его преемник сможет занять этот пост.

Как сообщало ИА Регнум, 45-летний Варадкар возглавляет партию «Фине Гэл» с 2017 года и дважды занимал пост премьер-министра Ирландии.

Правительство он возглавлял в 2017–2020 годах. Затем на пост премьер-министра Варадкар вернулся в декабре 2022 года. В соответствии с договоренностью Михол Мартин, возглавлявший правительство страны с июня 2020 года, добровольно уступил ему, став его заместителем.

Одно из поражений правительства Ирландии ― референдум по изменениям в положения конституции, касающиеся семьи и роли в ней женщины. Большинство принявших участие в голосовании ирландцев не согласились с таким предположением. Против поправок выступили больше миллиона человек. При этом «за» проголосовали только 393 тысячи участников референдума. Это самый высокий процент голосов «против» среди всех референдумов, которые когда-либо проводились в Ирландии.

Варадкар по итогам голосования заявил, что правительство примет результат и будет полностью уважать его. Он подчеркнул, что поправки о семье и о заботе потерпели полное поражение на референдуме при приличной явке.