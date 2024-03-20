Мадрид, 20 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Суд в Барселоне отпустил осуждённого за изнасилование бразильского футболиста Дани Алвеса под залог в €1 млн. Об этом 20 марта сообщило испанское издание El PaÍs.

Europa Press/D. Zorrakino. Pool/Global Look Press Дани Алвес

Спортсмен 14 месяцев содержится в тюрьме Brians 2 в Барселоне. Согласно решению суда, он сможет покинуть её, когда выплатит назначенный залог.

Однако Алвеса ограничили в правах в качестве меры предосторожности: ему запретили общаться с пострадавшей, у него изымут испанский и бразильский паспорта, а также обяжут еженедельно отмечаться в суде. Подчёркивается, что это необходимо, чтобы футболист не покинул страну, ожидая рассмотрения апелляций, поданных и стороной обвинения, и его адвокатами.

Как говорится в материале El PaÍs, решение об освобождении Алвеса приняли в процесс голосования трёх судей. Один из них высказался за оставление Алвеса под стражей. Прокуратура также выступала за это, апеллируя тем, что у него есть финансовые возможности для побега.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Алвеса арестовали по обвинению в сексуальном насилии. В феврале 2024 года суд признал его виновным и приговорил к 4,5 года тюремного заключения и обязал выплатить потерпевшей €150 тыс. При этом она отказалась от компенсации и заявила, что хотела только того, чтобы футболиста посадили в тюрьму.

Позднее, в марте, в окружении Алвеса опровергли сообщения о его самоубийстве, которые распространил малоизвестный бразильский журналист Пауло Альбукерке, слова которого процитировал аккаунт BBO Sports. Он сообщал, что Алвес якобы покончил с собой, но ничем это не подтвердил это заявление.

Алвес выступал за ФК «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен», являлся самым титулованным футболистом в истории, трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, дважды — Кубок УЕФА, дважды становился обладателем Кубка Америки и Кубка конфедераций, выиграл множество внутренних чемпионатов в составе европейских команд. После возбуждения дела об изнасиловании футбольный клуб «Пумас» из Мексики расторг с ним контракт.