Афины , 20 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Самолёт греческих Военно-воздушных сил разбился у полуострова Халкидики. Об этом 20 марта сообщила греческая газета Proto Thema.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

Предположительно, пилот истребителя F-16 остался жив, он успел катапультироваться. Очевидцы рассказали, что увидели рядом с местом падения самолёта парашют.

Издание уточнило, что F-16, принадлежащий 337-й эскадрилье 110-го истребительного авиаполка, взлетал с авиабазы близ города Лариса.

Самолёт упал в районе острова Псатура. С острова Лемнос на поиски пилота вылетел вертолёт Super Puma.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря прошлого года на юге Пелопоннеса потерпел крушение учебный самолёт Τ-2 Buckeye ВВС Греции. Инцидент произошёл около северных ворот аэропорта Каламата вскоре после 11:00 утра (12:00 мск).

Это был двухместный самолёт T-2 из 120-го учебного авиакрыла. На его борту находился один офицер. По предварительной информации, падению предшествовал взрыв. Пилот погиб. Им оказался 40-летний Эпаминондас Костеас.

31 января американский истребитель F-16 упал в водах вблизи Гунсана, в 274 км к югу от Сеула. Инцидент произошёл около 08:40 по местному времени. Известно, что в Гунсане расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.

ВВС США подтвердили эту информацию. По их данным, пилота госпитализировали. Американский истребитель F-16 Fighting Falcon относился к 8-му истребительному авиаполку.