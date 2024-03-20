Вашингтон, 20 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. В последнее время поддержка США Украины ограничилась в основном словами, а шефу Пентагона Ллойду Остину было мало чего предложить Киеву на недавней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом 19 марта написало издание Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В последнее время США предлагают [Украине] больше слов, чем боеприпасов», — говорится в публикации.

Отмечается, что у Остина на встрече в Германии не было конкретной помощи для Киева, так как Конгресс США в течение нескольких месяцев блокирует запрос Белого дома на чрезвычайную военную поддержку Украины в размере 60 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Остин заявил по итогам встречи союзников Киева на базе Рамштайн, что для ВСУ сложилась опасная ситуация на фронте, а безопасность США оказалась под угрозой. Он также заявил о решимости продолжать оказывать помощь Киеву в сфере безопасности и в поставках американских боеприпасов.

Конгресс США 19 марта смог достичь окончательных договорённостей с администрацией Белого дома по бюджету страны до конца финансового года. При этом, как отметил спикер палаты представителей Майк Джонсон, Конгресс и Белый дом договорились об ассигнованиях по линии министерства внутренней безопасности.

Президент США Джо Байден 7 марта в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. Палата представителей Конгресса в январе и феврале 2024 года так и не смогла договориться по этому вопросу.

Белый дом 11 марта опубликовал проект бюджета США на 2025 финансовый год, в котором содержится прежняя сумма на поддержку Украины (61,4 млрд долларов). В ответ республиканцы обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект не согласуют.