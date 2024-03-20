Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению
Москва, 20 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта представил своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению войск. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга.
«Перед началом заседания коллегии Минобороны Шойгу представил назначенного на должность указом президента России нового заместителя министра обороны, отвечающего за организацию материально-технического обеспечения Вооружённых сил России, генерал-лейтенанта Андрея Булыгу», — говорится в сообщении ведомства.
До этого назначения Булыга занимал должность замкомандующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Булыга родился в 1968 году в посёлке Сары-Озек в Кербулакском районе Казахстана. Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, затем — Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генштаба Вооружённых сил. Булыга служил в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны.