Москва, 20 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В рамках повышения боевых возможностей в Вооружённых силах России до конца года сформируют две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил 20 марта министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад», — заявил он.

Глава Минобороны добавил, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных сил и повышение их боевых возможностей. Так, сформировали армейский корпус, мотострелковую дивизию, Днепровскую речную флотилию и бригаду речных катеров флотилии.

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Как 20 марта сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала 2024 года составили более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

С начала 2024 года ВС России уничтожили в зоне СВО четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.

Шойгу также заявил, что ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. бойцов, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях.

На заседании коллегии российского оборонного ведомства Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению войск. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга.