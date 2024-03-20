Шойгу: ВС России планируют сформировать две армии, 14 дивизий до конца года
Москва, 20 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В рамках повышения боевых возможностей в Вооружённых силах России до конца года сформируют две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил 20 марта министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад», — заявил он.
Глава Минобороны добавил, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных сил и повышение их боевых возможностей. Так, сформировали армейский корпус, мотострелковую дивизию, Днепровскую речную флотилию и бригаду речных катеров флотилии.
Как 20 марта сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала 2024 года составили более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода предыдущего года.
С начала 2024 года ВС России уничтожили в зоне СВО четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.
Шойгу также заявил, что ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. бойцов, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях.
На заседании коллегии российского оборонного ведомства Шойгу представил нового заместителя по материально-техническому обеспечению войск. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга.