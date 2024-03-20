Бухарест, 20 марта, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Не важно, сколько именно сейчас в зоне украинского конфликта иностранных боевиков с паспортами Румынии, а также этнических румын, проживающих на Украине, ясно одно: до сих пор официальный Бухарест не стремился втягиваться в противостояние с Россией хотя бы потому, что сам имеет претензии к Киеву. Но исключать, что ситуация изменится, нельзя, считают опрошенные ИА Регнум эксперты.

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Независимый военный эксперт Александр Храмчихин счёл непринципиальным вопрос, сколько именно на Украине румынских наёмников. Тем более если учесть, что к участию граждан Румынии в конфликте Бухарест относится довольно прохладно. С самого начала спецоперации румынские власти, по замечанию эксперта, в основном старались отмалчиваться по этой теме. Что неудивительно: Румыния — в числе наиболее последовательных оппонентов современной Украины в смысле территориальных претензий. И до некоторых пор именно Румыния считались в украинских верхах главным потенциальным противником, отметил Храмчихин.

На нежелание Бухареста принимать заметное участие в боевых действиях на Украине указала и доктор политических наук Наталья Харитонова. Отчасти, по её мнению, это свидетельство сохранившейся у румын исторической памяти: с русскими лучше не конфликтовать. Вторая причина — это всё те же территориальные претензии Бухареста, которые действительно распространяются не только на Молдавию до Днестра, но и на те украинские территории, которыми Румыния также де-факто владела в 1918–1940 годах — Буковину (Черновицкая область) и Южную Бессарабию (часть Одесской области до Днестра).

«Они тихонько ждут, понимая, что у Украины шансов крайне мало. Надеются, что им «перепадёт», когда с Украиной всё закончится», — предположила Харитонова.

Поэтому маловероятно, что публичное заявление так называемой Romanian Battlegroup Getica о своих конкретных действиях в ходе СВО сигнализирует о большом желании Бухареста втянуться в происходящее официально.

На территории самой Украины сегодня сравнительно немного этнических румын, отметила эксперт. Даже если говорить о тех районах, на которые претендует Бухарест.

Впрочем, не имеет значения, сколько в реальности этнических румын мобилизовали на Украине или сколько их прибыло из Румынии. С точки зрения пиара, которым отметилась Romanian Battlegroup Getica, это неважно, уточнила Харитонова.

«Чтобы объявить какое-то военизированное формирование румынским, молдавским или даже русским, достаточно двух-трёх человек, а то можно и без них обойтись. То есть важен лейбл, а не доля участия тех, кто состоит в этом формировании. Безусловно, есть вероятность, что часть румынской элиты, а она отнюдь не однородна, поддерживает курс на втягивание Бухареста в боевые действия на стороне киевского режима. Но если говорить в целом о румынской правящей элите, то вряд ли. Эта акция также могла быть инспирирована спецслужбами других, более влиятельных стран НАТО. Возможно, это проба — посмотреть на реакцию властей России, на реакцию населения Румынии», — поделилась своими рассуждениями доктор политических наук.

Группа румынских комбатантов Romanian Battlegroup Getica, принимающая участие в украинском конфликте на стороне киевского режима, заявила в социальных сетях, что участвовала в попытках атаковать приграничные районы России.

Министерство обороны России 15 марта, как сообщало ИА Регнум, обнародовало информацию о том, что с 12 по 14 марта украинские боевики пытались совершить несколько попыток прорыва на территорию Белгородской и Курской областей. Все попытки были отбиты. При этом украинская сторона потеряла свыше 1,5 тысячи боевиков. На следующий день Минобороны сообщило, что российские военные пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область. Также уточнялось, что вооружённые силы не позволили формированиям противника проникнуть в Россию из Сумской области Украины.