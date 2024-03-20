Москва, 20 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки крайне обеспокоены успехами российской армии в зоне украинского конфликта. Об этом 20 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Сергей Шойгу

«США и их сателлиты крайне обеспокоены успехами российских Вооружённых сил», — сказал он.

Шойгу отметил, что на этом фоне американской стороне всё сложнее объяснять западному сообществу необходимость продолжения финансирования украинской армии и поставок ей оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта глава Пентагона Ллойд Остин назвал помощь Украине делом чести и вопросом безопасности для США. Он также высказал решимость продолжать оказание помощи Киеву.

Президент Владимир Путин 13 марта заявил, что в случае появления американских войск на Украине российская сторона будет считать их интервентами. Глава государства подчеркнул, что США хорошо понимают, чем для них обернётся вмешательство в украинский конфликт.