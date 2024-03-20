Москва, 20 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» отказалась пускать на борт самолёта ветерана СВО, несмотря на заранее купленные билеты в Сочи. На стойке регистрации ему сказали, что в самолёте меньше посадочных мест, чем проданных билетов. Авиакомпания предложила мужчине вернуть часть денег, потраченных на билеты. Об этом ИА Регнум рассказал сам военнослужащий.

Григорий Сысоев/РИА Новости

33-летний Фёдор — офицер и ветеран СВО. Мужчина с детства связан с армией: он отучился в кадетском корпусе, потом закончил военный университет и теперь служит в Хабаровске и бывает в зоне СВО.

По его словам, он планировал отправиться из Санкт-Петербурга в Сочи на встречу со старым боевым товарищем, который также прибыл в отпуск из зоны проведения СВО.

«Так как мы служим в разных городах: я на Дальнем Востоке, в Хабаровске или в зоне СВО, а он в европейской части России, встретиться нам довольно затруднительно, я решил воспользоваться случаем. Хотя бы на денёк пересечься в Сочи. Я купил билеты на рейсы авиакомпании «Победа». Туда — 19 марта, обратно — на следующий день, 20 марта, затем забронировал и оплатил отель», — объяснил Фёдор.

ИА Регнум

К подготовке к вылету военный подошёл ответственно: заранее изучил правила авиакомпании, измерил ручную кладь и даже попытался пройти онлайн-регистрацию заблаговременно. Однако услуга оказалась доступна только для оплативших выбор места в самолёте. Тогда мужчина решил заранее прибыть на очную регистрацию и был в аэропорту ещё за два часа до рейса.

«Была небольшая очередь, но двигалось всё достаточно быстро. Вылет был запланирован на 8 утра. Когда очередь дошла до меня, начались странности. Девушка сказала про какой-то сбой в системе, из-за которого не получается зарегистрировать на рейс, и попросила подождать, затем она начала звонить руководству», — рассказал боец.

Фёдора и ещё нескольких человек попросили отойти в сторону и немного подождать. По словам мужчины, всего из-за технических проблем не могли зарегистрировать шесть человек. Затем представитель авиакомпании принёс извинения, отметив, что прилагаются усилия для нормализации работы системы.

У всех ожидающих собрали паспорта и попросили ещё подождать. Проблему удалось решить всего за 10 минут до вылета, но не для всех пассажиров.

«Техническая проблема, которой якобы занимались айтишники, решилась почему-то в пользу только одного из шести человек. Его сотрудница «Победы» лично повела через все коридоры аэропорта на посадку. Остальным сказали ждать дальше. Когда стало понятно, что на нужный рейс мы не попадём, нам предложили улететь в другие дни за счёт авиакомпании и вернуть денежные средства за билеты», — поведал Фёдор.

ИА Регнум

Такой расклад офицера не устраивал, так как с учётом службы в зоне СВО он не может в любой день взять отпуск, да и основной целью полёта в Сочи была встреча со старым другом и сослуживцем, которая теперь может отложиться на несколько лет из-за нестыковки в отпусках. Однако ругаться с сотрудниками авиакомпании офицер не стал, отметив, что произошедшее явно не вина девушек на стойке регистрации. Удостоверение ветерана боевых действий он тоже не стал показывать и просить каких-то привилегий, потому что считает, что эта ситуация касается всех пассажиров, которым не удалось улететь.

Кроме того, вернуть деньги за уже оплаченный номер в гостинице Фёдор тоже не смог, а авиакомпания уведомила, что эти траты их не касаются.

«Сотрудники авиакомпании объяснили, что с гостиницей, в которую я не попаду по вине компании, они мне ничем помочь не смогут. Но это детали, больше всего жаль, что товарища с СВО в другой день в Сочи уже не будет. А возможно единственная возможность встретиться с ним ещё раз — теперь упущена», — переживает мужчина.

«Победа» предложила мужчине заполнить форму на возврат денег или на замену рейса, но предупредила, что может вернуть не всю сумму. Сотрудник авиакомпания пояснила, что сервисный сбор не подлежит возврату.

ИА Регнум

Проблема овербукинга в России не нова. В Госдуме уже сообщали, что собираются законодательно регулировать этот вопрос. Для этого предложили разработать компенсационный механизм, который бы защитил интересы авиапассажира, пострадавшего в результате сверхбронирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участника СВО, возвращавшегося домой после ранения, не пустили на рейс из-за сильного запаха табака. Бортпроводники решили, что военнослужащий курил в туалете, и сняли его с рейса.