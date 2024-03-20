Москва, 20 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Все фракции в Государственной думе нацелены на совместную созидательную работу. Об этом 20 марта в ходе встречи с доверенными лицами в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он поручил обобщить полученные в ходе избирательной кампании наказы избирателей и пообещал со своей стороны нацелить на эту работу все исполнительные органы власти.

«Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин сообщил, что в предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений, 60% из них ― конкретные предложения о дальнейшей работе по организации деятельности власти по разным направлениям.

Российский лидер на встрече с лидерами фракций Государственной думы 19 марта заявил, что надеется на продолжение конструктивной работы с парламентом по развитию страны. В то же время Путин признал, что возникновение споров и разногласий по каким-либо вопросам неизбежно, поскольку законодатель, считающий своё предложение лучше прочих инициатив, будет за него бороться. При этом Путин выразил надежду, что эта борьба будет проходить так же цивилизованно, как и выборы президента.

Президент также призвал лидеров фракций Госдумы объединить усилия ради интересов государства и работать вместе. Он напомнил лидерам думских фракций, что российским властям предстоит много работы, необходимо решать основные задачи.