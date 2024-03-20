Москва, 20 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Сайт 78.ru впервые стал самым популярным СМИ Санкт-Петербурга, обогнав «Фонтанку».

78.ru

Так, за последний месяц сайт телеканала посетили более 12 млн человек, что почти на 800 тыс. больше, чем у известного петербургского издания «Фонтанкa. ру». Такие данные зафиксировали при анализе информации в LiveInternet, в категории «Новости и СМИ», Россия, все регионы.

Примечательно, что такого результата в течение нескольких лет не удавалось добиться ни одному интернет-ресурсу Санкт-Петербурга.

Сайт самого популярного городского телеканала также борется за лидерство и по другим показателям.

«Авторитетность 78.ru подтверждает и уровень цитируемости среди СМИ Петербурга и Ленинградской области: портал занял второе место по региону в рейтинге «Медиалогии», — говорится в пресс-срелизе телеканала «78».

Сайт телеканала «78» долгое время был в топах по трафику среди городских СМИ, а с 2023 года занимает прочные позиции среди федеральных сайтов. В январе 2024 года 78.ru занял 15 место по цитируемости среди всех федеральных интернет-ресурсов. «78» активно развивается и на других площадках — в «Дзене» аудитория канала за три месяца увеличилась в два раза. При этом канал числится среди лидеров по вовлечённости подписчиков на данной платформе.

78 — главный информационный телеканал Петербурга и Ленинградской области. Он начал регулярное вещание 1 сентября 2017 года, одновременно с запуском сайта 78.ru. Символично, что интернет-ресурс «78» вырвался вперёд в рейтингах именно в марте 2024 года, когда в стране произошло главное политическое событие, определившее будущее России на ближайшие шесть лет, — выборы президента РФ. Таким образом, сайт петербургского городского телеканала, предоставляющий читателям самые свежие, оперативные и важные новости, стал одним из самых влиятельных СМИ северной столицы, соревнуясь уже не с региональными, а с федеральными информационными ресурсами.