Москва, 20 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда в неё прилетели осколки, от полученных травм он скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины осколочные ранения правой верхней конечности», — рассказал губернатор в Telegram-канале.

Оба пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара ВСУ повреждения получили несколько квартир и 16 автомобилей. В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Разумное различные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля. Есть разрушения и на территории трех образовательных объектов — в двух детских садах и школе. Пострадавших нет: в этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было, уточнил Гладков.

Аналогичная ситуация в школах: детей отправили на каникулы.

Ранее в этот день ВСУ в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Белгородской области. По данным Министерства обороны России, средства противовоздушной обороны сбили 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами 20 марта поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за мужество и пообещал сделать всё, чтобы поддержать людей.

Кроме того, накануне глава государства призвал ФСБ усилить границы и не допускать проникновения на территорию РФ террористов и диверсантов.