Москва, 20 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В столице с 2011 по 2023 год появилось 599 новых школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр указал, что в образовательных учреждениях столицы детей учат высококлассные педагоги. Только за прошлый год государственными и городскими наградами были отмечены более 2,5 тысячи учителей.

Собянин отметил, что высокий уровень знаний московских школьников подтвердили международные исследования, а также отличные результаты на олимпиадах и ЕГЭ.

Мэр напомнил, что в прошлом году количество выпускников, которые набрали 100 баллов по одному из предметов единого госэкзамена, выросло на 45% в сравнении с учебным годом 2021/22.

На данный момент в образовательной системе Москвы обучаются почти 1,5 миллиона детей. Среди них есть и те, которые имеют особенности здоровья, подчеркнул Собянин.

«За парты в сентябре сели почти 120 тысяч первоклассников. Большинство родителей для своего ребёнка выбрали школу рядом с домом», — подчеркнул Собянин.

Сейчас во всех столичных школах есть спортивные клубы. В Москве работают более 700 школьных театров и свыше 1,9 тыс. театральных объединений, резюмировал мэр.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах будут введены 30 детских садов и школ. Об этом сообщил 4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в школах будут созданы все условия для учёбы и дополнительного образования, в том числе IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

Собянин добавил, что в детских садах обустроят удобные групповые ячейки со спальнями, буфетами, залами для занятий и кружковыми, методическими и медицинскими кабинетами. Кроме того, во всех зданиях создадут условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.