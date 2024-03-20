Москва, 20 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Московские спасатели патрулируют столичные реки и водоемы в усиленном режиме. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-река покрыта льдом

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность», — сказал Бирюков ТАСС. По его словам, патрулирование ведется на более чем 20 судах на воздушной подушке. Кроме того, заммэра попросил жителей столицы быть аккуратнее, не выходить на лед и следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок.

«Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах», — добавил Бирюков.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в Москве стартовала подготовка причалов к открытию пассажирской навигации. Оно состоится в конце апреля.