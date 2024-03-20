Москва, 20 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Большом Кремлёвском дворце 20 марта попросил их обобщить поступившие от россиян в предвыборный штаб обращения и совместно с Народным фронтом (ОНФ) принять их к исполнению.

Алексей Коновалов/ТАСС

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По словам главы государства, в предвыборный штаб поступило более 80 тыс. обращений от граждан страны, около 40% которых — слова поддержки, около 60% — конкретные предложения по работе, организации деятельности по различным направлениям. Владимир Путин подчеркнул, что все запросы граждан должны быть обработаны и обобщены. Именно они станут основой для разработки новых решений высочайшего уровня.

«Очень прошу, насколько это возможно, обобщить всё то, что вы услышали, то, что получили от людей. Обратная связь с людьми — очень важный процесс созидательной работы, потому что, только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в масштабные планы, которые были изложены в послании, и только таким образом можно добиваться конечного результата», — подчеркнул глава государства.

Путин пообещал, что также привлечёт к этой работе исполнительные органы власти и обратится непосредственно к депутатам Госдумы.

Во время встречи с доверенными лицами президент призвал сделать Россию более крепкой, привлекательной и эффективной. Путин подчеркнул важность совместной работы на пути «созидания и строительства новой России во всех её составляющих».

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта глава государства назвал народосбережение главным направлением программы развития России, которую он изложил в послании Федеральному собранию. Путин пояснил, что в направление входят помощь семьям, стимулирование демографических процессов, воспитание молодого поколения, а достичь успеха во всём этом невозможно без развития экономики, так как от неё зависят технологическая и социальная сферы.