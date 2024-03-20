Москва, 20 марта, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Кремль не будет комментировать сообщения СМИ о договорённости США и Турции по поводу соблюдения антироссийских санкций, Москва развивает отношения с Анкарой и считает рестрикции незаконными. Об этом 20 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Michael Reynolds/Global Look Press Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Здесь нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки, здесь нам нечего сказать. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта турецкая газета Hurriyet написала, что Турция и США договорились о реализации «схемы соблюдения» антироссийских санкций. Отмечалось, что теперь Вашингтон перед введением рестрикций против подозреваемых в обходе ограничений против Москвы турецких компаний вначале уведомит об этом Анкару и запросит необходимые данные.

Минфин США в конце февраля ввёл дополнительные санкции, под которые попали 26 юридических лиц в 11 странах, включая компании из Китая, ОАЭ и Сербии. По словам американского президента Джо Байдена, около сотни санкций направлены против тех, кто «скрытно оказывает поддержку» Москву.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. Так, 19 марта президент Владимир Путин призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами. Российский лидер в феврале отмечал, что санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.