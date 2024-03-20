Москва, 20 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о возможном конфликте с НАТО, отвечая на вопрос журналистов об отправке французского военного контингента на Украину.

Robert Ghement/ЕРА/ТАСС

«Если вы вспомните в выборную ночь подход президента, он отвечал на ваш вопрос», — заявил журналистам представитель Кремля.

В районе полуночи с 17 на 18 марта Путин посетил собственный предвыборный штаб, открытый в Гостином дворе. Отвечая на вопрос о вероятности большого прямого конфликта России и НАТО, президент заявил, что всё возможно в современном мире, но это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Как заявил глава государства, в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.

Глава государства тогда отметил, что военные из стран Североатлантического альянса и так присутствуют на Украине и погибают там в большом количестве.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по поступившим данным, Франция готовит к отправке воинский контингент численностью порядка 2000 человек. Он подчеркнул, что эти силы станут приоритетной легитимной целью для Вооружённых сил России.

В тот же день министерство обороны Франции стало отрицать слова директора СВР. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала реакцию Парижа отказом от сограждан.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 20 марта рассказал о действиях Вооружённых сил России, если Франция отправит войска на Украину. Он заявил, что уничтожение французского контингента на Украине станет приоритетной задачей Вооружённых сил.