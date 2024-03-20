Москва, 20 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Власти утвердили приоритетные планы московского образования на год. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр отметил, что одним из направлений развития образовательного сектора столицы станет профильное и предпрофессиональное обучение. По словам градоначальника, сегодня больше 70% московских школ имеют инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа — и ИТ-классы.

Ещё одним вектором, которому уделят внимание столичные власти, станет развитие московской электронной школы. Электронный сервис станет интегратором лучших образовательных ресурсов и библиотекой материалов, подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что сейчас в МЭШ зарегистрировали больше трёх миллионов москвичей. Среди них учителя, школьники и их родители. Они обращаются к сервисам МЭШ больше 4,5 млн раз в день.

В планах городских властей также есть модернизация колледжей под требования работодателей. В рамках целевой программы Москва создаст в учреждениях среднего профессионального образования дополнительно 10 тысяч бюджетных мест, подчеркнул Собянин.

В свою очередь, улучшение условий для профессионального развития и поддержки педагогов тоже входит в планы на этот год. Город запустит программу по капремонту школ. По плану, работы стартуют в 50 зданиях. Все они начнутся в этом году, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в Москве продолжают возводить школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры в рамках программы развития социальной инфраструктуры. Об этом рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые школы строят с просторными универсальными и тематическими аудиториями, комфортными лабораторно-исследовательскими комплексами, уютными рекреациями и зонами отдыха, медиатеками с новой системой хранения и выдачи книг вместо привычных библиотек, пространствами для творчества, современными спортивными залами.

Сейчас в городе реализуют крупнейшую в истории программу развития социальной инфраструктуры. Благодаря целому ряду нацпроектов, среди которых «Демография», «Здоровье», «Образование», с 2011 года построили более тысячи объектов: 400 детских садов, 180 школ, более 150 медкомплексов, свыше 200 спортивных и около 70 культурных объектов.