Москва, 20 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал своих доверенных лиц вместе пройти по пути «строительства новой России» во всех сферах, от экономики до культуры, также он призвал сделать страну ещё более крепкой, привлекательной и эффективной. Глава государства заявил об этом 20 марта в ходе встречи с доверенными лицами в Кремле.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле

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«Нам очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих — в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов», — сказал он.

Путин уточнил, что это нужно делать по всем направлениям для того, чтобы Россия стала ещё более крепкой, более привлекательной и эффективной, отметив, что у страны есть для этого всё.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 марта Путин отметил, что все озвученные им положения послания Федеральному собранию являются масштабными, и при этом они просчитаны и профинансированы. Глава государства уточнил, что по каждому из приоритетных направлений развития России необходимо ещё много сделать.

Президент 19 марта заявил, что народосбережение — это главное направление в программе развития России, которую он изложил в послании Федеральному собранию. Путин пояснил, что сюда входят помощь семьям, стимулирование процессов демографии и воспитание молодого поколения. Глава государства добавил, что успешное движение в этом направлении невозможно без развития экономики, так как от неё зависят решения вопросов в технологической и социальной сферах.