Москва, 20 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину демонстрируют его намерения. Ссылаться на то, что его слова якобы неправильно перевели, могут только в Европе, сообщил 20 марта на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Lorenz Huter/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Господин президент Франции Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента. И вряд ли там речь идёт о какой-то двусмысленности в переводе», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в Париже в конце февраля прошла конференция, в которой участвовали лидеры стран ЕС. Мероприятие посвятили поддержке Украины. Макрон по итогам встречи заявил журналистам, что на сегодняшних день среди европейских лидеров отсутствует консенсус по официальной отправке сухопутных войск на Украину. При этом он отметил, что никакой сценарий нельзя считать невозможным в будущем. Глава Франции подчеркнул, что Париж сделает всё возможное, чтобы Россия не победила Украину.

Позже, 7 марта, Макрон на встрече с лидерами политических партий заявил, что Франция может ввести свои войска на Украину при приближении российских военных к Одессе или к Киеву. На этом мероприятии прозвучали слова о том, что для Франции нет никаких границ и никаких красных линий.

Французская газета Le Monde 14 марта сообщила, что у Макрона были планы отправить войска в Одессу и он заявлял об этом ещё 21 февраля на церемонии перезахоронения французского антифашиста Мисака Манушяна.

В ЕС попытались объяснить слова Макрона о том, что Франция может отправить своих военных на Украину, ошибкой при переводе. По словам эстонского премьер-министра Каи Каллас, никто 26 февраля на встрече с участием Макрона не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. Каллас 19 марта заявила, что участники конференции говорили о том, что на Украине тренировать украинских военных было бы гораздо проще.

Как отметила 13 марта официальный представитель МИД Мария Захарова, высказывания Макрона говорят о начале НАТО процесса раздела украинской территории.

Президент России Владимир Путин отметил по поводу различных заявлений Макрона в последнее время, что у французского руководства есть какая-то обида на Москву. Возможно, это связано с политикой России в Африке, предположил он.