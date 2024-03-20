Москва, 20 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Введение ограничений против российских спортсменов Международным олимпийским комитетом противоречит идеям олимпийского движения, заявил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

Его попросили прокомментировать, как в Кремле восприняли решение МОК запретить россиянам участвовать в параде на открытии Олимпийских игр в Париже и отказ учитывать их медали в общем зачете.

«Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит МОК», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд объявил, что спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Он также сообщил, что медали, которые они получат, не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

МОК также 19 марта утвердил флаг и гимн для участников Олимпийских игр 2024 года, выступающих в нейтральном статусе. Под ним смогут участвовать российские и белорусские атлеты.

Олимпийские игры в этом году будут идти с 26 июля по 11 августа. Президент России Владимир Путин 31 января отметил, что Игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, так как страна лидирует во многих видах спорта. Глава государства добавил, что Россия будет развивать отечественный спорт, а также организует международные игры в соответствии с принципами олимпизма.