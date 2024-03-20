Москва, 20 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин, участвовавший в выборах президента России в качестве самовыдвиженца, выразил слова благодарности своим доверенным лицам за совместную работу в ходе избирательной кампании.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании», ― сказал президент в ходе встречи с доверенными лицами в Кремле.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875494" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Российский лидер выразил своё восхищение множеством жителей Донбасса, Новороссии и Белгородской области, которых обстреливают украинские неонацисты. Президент отметил, что многие доверенные лица работали в рамках предвыборной кампании, собирали обращения населения даже в условиях прифронтовой полосы и угрозы террористических обстрелов ВСУ.

Представители кандидата Путина бесстрашно работали в условиях опасностей зоны СВО, стремясь наиболее полно собрать запросы граждан. Владимир Путин отметил самоотдачу, мужество и личный героизм и своих доверенных лиц, работавших перед выборами в Донбассе и Новороссии, и самих жителей этих регионов. В Белгороде, который стал целью атак Киева, доверенные лица встречались с людьми, несмотря на обстрелы.

«Многие из вас работали в очень сложных условиях — и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру. На Донбассе, в Новороссии это требовало особого характера, мужества, — не побоялся бы этого слова, — личного героизма», ― обратился Путин к собравшимся.

Президент назвал первоочередной задачей обеспечение безопасности людей, в том числе в Белгородской области: Россия никогда не уподобится киевскому режиму в целях ответных ударов, но планомерно отодвинет врага от границ.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

На этот пост претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Путин.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за него проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

На зарубежных избирательных участках Владимир Путин также одержал убедительную победу. По данным Центризбиркома, за пределами России за действующего главу государства проголосовали более 70% избирателей. Выборы ознаменовались высокой явкой россиян, пребывающих за рубежом

Официально итоги выборов президента Центризбирком подведёт 21 марта.