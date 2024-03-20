Рим, 20 марта, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран «Большой семерки» G7 с осуждением выборов президента России, сообщила 19 марта итальянская газета La Repubblica, ссылаясь на источники.

Fernando Gens/Global Look Press Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Проект G7, осуждающий выборы в России, провалился», — отметило издание.

По информации журналистов, документ предварительно одобрил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, но в Госдепе сочли неуместными формулировки, которые там были. В газете предположили, что Блинкен опасается вмешательства России в выборы американского президента в ноябре этого года.

Как сообщало ИА Регнум, Салливан 18 марта, комментируя результаты президентских выборов в России, заявил, что Вашингтон будет действовать исходя из того, что Владимир Путин — глава государства. Советник по безопасности подчеркнул, что такова реальность.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в тот же день, отвечая на вопрос о легитимности российских выборов, назвала очевидным то, что Путин является лидером России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления Белого дома словесной эквилибристикой. Он подчеркнул, что это не сможет умалить победу Путина и поколебать веру в него у жителей России.

Выборы российского президента впервые длились три дня, они прошли с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Владимир Путин победил с результатом 87,28% голосов. По данным ЦИК России, за него проголосовали приблизительно 76 млн граждан, что стало рекордом в истории страны. Кроме того, была рекордной явка на выборы — 77,44%.