Вашингтон, 20 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи киевских союзников на базе Рамштайн в Германии 20 марта, что для США помощь Украине — дело чести и вопрос безопасности.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как подчеркнул Остин, сейчас «выживание Украины в опасности», в то время как защищённость США, по его утверждению, оказалась под угрозой. Исходя из этого, глава Пентагона заявил, что по-прежнему полон решимости оказывать Украине помощь.

«Это вопрос выживания и суверенитета для Украины, это вопрос чести и безопасности для Америки», — процитировало Остина агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Остин отмечал, что тактика ведения боевых действий Украины вызвала недовольство американских военных стратегов. По его словам, Киеву следует концентрировать военные силы на большой битве, а не тратить их на не имеющие с точки зрения Вашингтона стратегическую ценность города. В частности, глава Пентагона говорил о боях за Авдеевку, которую, по его мнению, ВСУ защищали «слишком долго и слишком дорогой ценой», а украинское контрнаступление в целом провалилось из-за нежелания Киева прислушиваться к советам со стороны США.

Через несколько дней заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что последний выделенный Украине пакет помощи США на $300 млн носил «уникальный» характер, так как связан с необходимостью экстренной поддержки. Чиновница отметила, что из-за необходимости ВСУ в укреплении обороны президент США Джо Байден совместно с Остином сочли нужным выделить такой «чрезвычайный» пакет помощи.