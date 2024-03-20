Лондон, 20 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Применяемые Вооружёнными силами России в зоне спецоперации умные авиабомбы превратились в смертельную угрозу для украинских войск. Об этом 18 марта написала британская газета The Times.

РИА Новости

Уточняется, что после неудачных попыток прорвать хорошо укреплённую российскую оборону в ходе контрнаступления украинская армия занялась возведением собственных линий глубоких траншей, минных полей и противотанковых заграждений. При этом бойцы ВСУ столкнулись с новой смертельной угрозой.

По словам автора публикации, речь идёт о модифицированных авиабомбах времён СССР, ставших после оснащения «умными» крыльями мощным управляемым оружием, которое российские военные сбрасывают над освобождённой территорией. ВСУ не могут им эффективно противостоять, подчеркнул автор.

Украинская армия пытается укрепить оборонительные линии, в том числе около Купянска, однако они не в состоянии выдержать ударов полуторатонных планирующих авиабомб, показавших эффективность в ходе битвы за Авдеевку, отмечается в материале.

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — заявил изданию один из украинских бойцов.

Командование ВСУ сочло единственным возможным ответом на этот вид оружия способные бороться с российской авиацией самолёты, однако их передачу Киеву отложили из-за проблем с обучением и материально-техническим обеспечением, добавила газета.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что системы ПВО украинской армии практически не видят российские планирующие авиабомбы. Он уточнил, что такие бомбы учитывают наличие у противника средств РЭБ, а потому их сложно перехватить и нейтрализовать.

Американская газета The Washington Post 11 марта написала, что российские авиабомбы ничего не оставляют от украинских укреплённых позиций. Отмечалось, что у армии России есть огромное количество таких боеприпасов, что позволяет сбрасывать их по 100 раз за день.

Начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким 16 марта доложил главе Минобороны Сергею Шойгу об уничтожении около 300 боевиков «Кракена» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг.