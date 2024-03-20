Москва, 20 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. 104 тысячи юрлиц, физлиц и ИП участвовали в 2023 году в городских земельно-имущественных торгах в Москве. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, это на 54% больше, чем в 2022 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Такой рост — результат поддержки инвестиционной активности со стороны города, в том числе развития цифровых сервисов», — подчеркнул Сергей Собянин.

С помощью торгов осуществляется продажа или сдача в аренду коммерческих зданий и помещений, машиномест, участков для строительства частного дома или земли под магазин, кафе и ресторан.

Мэр Москвы рассказал, что с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.