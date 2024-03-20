Москва, 20 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Шесть из десяти россиян в целом довольны своей жизнью, показал 20 марта опрос ВЦИОМ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В ходе последнего «зимнего» замера об удовлетворённости собственной жизнью с разной степенью уверенности заявили шесть из десяти россиян (60%), то есть на 11-15 процентных пунктов больше в сравнении с аналогичным периодом указанных лет (2019-2021)», — сообщил ВЦИОМ.

Отмечается, что в последние два года, если считать с февраля 2022 года, уровень удовлетворённости собственной жизнью среди россиян остаётся высоким. Этот показатель варьируется в интервале 53-61%. В феврале 2019–2021 года он составлял 45-49%.

Кроме того, 23% россиян высказались о своей жизни нейтрально, то есть «отчасти устраивает, отчасти — нет». О неудовлетворённости своей жизнью высказались 16%. При этом в январе 2022 года показатель был выше — 24%.

«В текущем замере индекс удовлетворенности жизнью составил 67% из максимальных 100, что делает февраль 2024 года самым благополучным февралем за весь период наблюдений по уровню удовлетворенности жизнью», — указал ВЦИОМ.

Социологи назвали финансовое благополучие одним из ключевых факторов удовлетворённости жизнью в России. Согласно опросу, 85% россиян, которые оценили своё материальное положение как хорошее и очень хорошее, довольны своей жизнью.

Вариант «отчасти устраивает, отчасти — нет» в 29% предпочли те, кто считает свой достаток средним. Недовольство жизнью в 59% случаев выразили люди, считающие свой доход низким.

Удовлетворённость своей жизнью больше высказывали молодые люди. Позитивно высказались о своей жизни 84% россиян до 24 лет. Вариант «вполне устраивает» выбрали 47%.

Телефонный опрос ВЦИОМ провёл 22 февраля 2024 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Специалисты опрашивали россиян по стратифицированной случайной выборке. Телефоны брали из полного списка сотовых номеров, задействованных на территории страны. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает двух с половиной процентов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров заявил о снижении среди молодых граждан РФ количества тех, кто хотел бы покинуть страну. Такая тенденция наблюдается в последние два года. Он пояснил, что заграница уже не кажется молодым россиянам такой комфортной и безопасной, как прежде.

Фёдоров также сообщил, что в ближайшие десять лет в России могут до 38 лет поднять возраст молодёжи. Это будет означать, что российское руководство готово расширять меры поддержки, действующие в отношении молодых граждан.