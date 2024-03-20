Москва, 20 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В четвертом квартале 2023 года количество вакансий для специалистов со знанием технологии Kubernetes выросло на 36% в сравнении с показателем первого квартала 2021 года. Это следует из исследования, проведённого VK Cloud и hh.ru. Данные есть в распоряжении ИА Регнум.

Rafael Henrique/Global Look Press

Так, абсолютное большинство (98%) предложений предназначено для специалистов с опытом работы, и только 2% — для начинающих (три года назад — 94% и 6% соответственно). В исследовании отмечается, что количество вакансий, где необходимы навыки работы с Kubernetes, увеличивается за счёт роста спроса на специалистов с опытом работы более трёх лет: 65% вакансий содержат такое требование. При этом в первом квартале 2021 года специалистов с опытом не менее трёх лет искали только 49% работодателей. В то же время количество вакансий для начинающих сократилось в 2,5 раза. Медианные зарплаты специалистов в Kubernetes за три года выросли на 25%, минимальные увеличились на 20%, а максимальные — на 31%.

«Kubernetes — лидер среди ПО для оркестрации. Это подтверждают и данные нашего исследования State of Kubernetes, по результатам которого Kubernetes выбирают 57% компаний, использующих оркестраторы. Kubernetes помогает бизнесу сокращать затраты на обслуживание локальной и облачной инфраструктуры, ускорять разработку новых приложений и расширять их функциональность. Это драйвит спрос на него со стороны бизнеса и увеличивает потребность в релевантных специалистах на рынке, что подтверждают данные hh.ru», рассказал директор бизнес-сегмента SaaS, VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Также исследование показало, что заметный всплеск спроса на специалистов со знанием Kubernetes наблюдался в первом квартале 2022 года. Тогда выросла потребность бизнеса в новых технологических решениях и облачных сервисах. В этот период количество вакансий превышало показатели конца 2023 года на 5%, а медианные зарплаты были на 15% выше, чем сейчас. Затем ситуация стабилизировалась и продолжился поступательный рост количества вакансий и зарплат, указали аналитики.

Среди других инструментов, с которыми должен уметь работать специалист по Kubernetes, чаще всего упоминаются платформа контейнеризации Docker, операционная система Linux и СУБД PostgreSQL. Кроме этого, востребованы язык программирования Python и система управлениями версиями Git.

Аналитика исследования учитывает динамику вакансий со знанием Kubernetes, размещенных на hh.ru за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Исследование проведено в преддверии конференции VK Kubernetes Conf, на которой эксперты рынка обменяются опытом в работе с решением и сценариях применения ПО, в том числе для работы с данными и ML-моделями.

Kubernetes — это популярная в России платформа оркестрации контейнеров. Спрос на специалистов с навыками работы с Kubernetes растет из-за постепенного перехода компаний на Cloud-Native и микросервисную архитектуру. Всё чаще компании выбирают Managed Kubernetes из облака. Преднастроенный и готовый к работе облачный сервис позволяет специалистам сосредоточиться на разработке и не тратить время на настройку и администрирование инструментов. Это может стать решением проблемы недостатка опытных специалистов по Kubernetes.

12 марта сообщалось, что в Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы». Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу высоконагруженных систем.

Обучение будет проходить в очном формате, оно рассчитано на абитуриентов с базовым IT-образованием. По окончании программы лучшие выпускники смогут получить предложение о работе в VK.