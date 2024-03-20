Москва, 20 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Московские производители регулярно участвуют в бизнес-миссиях и отраслевых выставках, в том числе зарубежных, и это позволяет им находить новых покупателей своей продукции. Это происходит благодаря поддержке со стороны Москвы, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Во многом этому способствует активная поддержка Москвы и экспортного центра «Моспром». В результате предприятия налаживают контакты с потенциальными иностранными партнерами и представляют свою продукцию на выставках», — подчеркнул министр. К примеру, столичная компания «САГА технологии» экспортировала в Азербайджан многофункциональные аппараты, которые выполняют функции банкомата, устройства для обмена валют и выдачи и пополнения транспортных карт. Это удалось сделать после того, как в прошлом году, при содействии «Моспрома», предприятие поучаствовало в отраслевой выставке во Вьетнаме.

На сегодняшний день аппараты также активно доставляют и в Армению, добавила коммерческий директор компании Оксана Калашникова. Московская компания «Терминальные технологии», выпускающая POS-терминалы, поставляет свою продукцию в Азию — в частности, в Китай, Казахстан и Индию. «В прошлом году мы поставили за рубеж свыше шести с половиной тысячи POS-терминалов и стали лидерами России по экспорту таких аппаратов», — отметил гендиректор предприятия Игорь Сухоставский.

Ранее Владислав Овчинский рассказал о том, что семь московских пищевых предприятий представили свои товары в ОАЭ. Бизнес-миссию организовал центр поддержки экспорта «Моспром».