Москва, 20 марта, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В Онтарио скончался бывший форвард московского «Динамо» и новокузнецкого «Металлурга» канадский хоккеист Крис Саймон. Об этом в Telegram-канале сообщил хоккейный клуб «Динамо».

Максим Богодвид/РИА Новости Крис Саймон

Хоккеист умер 18 марта на 53-м году жизни.

«Он сыграл всего девять игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы», ― говорится в сообщении.

Саймон в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в 1996 году стал обладателем Кубка Стэнли. Помимо «Эвеланш», форвард защищал цвета «Вашингтона», «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также «Калгари» и «Миннесоты».

Он также выступал в Континентальной хоккейной лиги за подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности на его счету 41 шайба и 46 голов в 168 матчах в КХЛ.

Саймон завершил карьеру в 2014 году по состоянию здоровья. У него диагностировали депрессию, тревожное состояние и посттравматическое стрессовое расстройство.