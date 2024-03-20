Анахайм, США, 20 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отличился шайбой в матче с командой «Анахайм Дакс», доведя таким образом количество голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 150 и обновив рекорд клуба по скорости их забрасывания.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Кирилл Капризов

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой гостей с разгромным счётом 0:4.

Голами в матче отличились Райан Хартман (21-я минута), Джон Меррилл (22-я), Кирилл Капризов (32-я, в большинстве) и Джейкоб Луккини (54-я).

Российского хоккеиста, отличившегося в пятом подряд матче, признали третьей звездой игры. Капризов также быстрее всех в истории «Миннесоты» смог набрать 150 голов, для чего ему потребовалось 265 матчей. Он обошёл по этому показателю Мариана Габорика, которому для такого результата потребовались 383 встречи.

«Миннесота» набрала 76 очков в 69 матчах и находится на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче команда встретится 21 марта с клубом «Лос-Анджелес Кингз».

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и командой «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский форвард 20 февраля впервые в карьере набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Ванкувер Кэнакс». Игра проходила в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счётом 10:7.