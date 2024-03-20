Вашингтон, 20 марта, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Имеющихся в распоряжении украинских властей производственных мощностей недостаточно для того, чтобы компенсировать потерю военной и финансовой поддержки Украины со стороны США и Евросоюза. Об этом 20 марта написала американская газета Washington Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из США», — отмечается в статье.

Уточняется, что украинские производители пытаются удовлетворить потребности ВСУ и производят снаряды натовского калибра 155 мм для поставляемых «западными покровителями» Киеву артиллерийских систем, однако этого количества «катастрофически не хватает».

Украинским войскам также нужны высокотехнологичные системы вооружения, которые Киев не может производить самостоятельно, добавляется в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что западная военная и финансовая помощь не поможет Киеву предотвратить продвижение российских военных. Он напомнил, что США и Евросоюз за два года конфликта передали украинской стороне в общей сложности 200 млрд долларов, а также тысячи единиц бронетехники и другой военной техники, однако это не помогло Киеву.

Американский журнал Military Watch Magazine 14 марта написал, что российская оборонная промышленность производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и европейские члены НАТО вместе взятые. По информации издания, Запад не состоянии соперничать с оборонно-промышленным комплексом России по производственному потенциалу, и это грозит пагубными последствиями для его господства.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву западными странами никак не влияют на ход спецоперации и лишь затягивают конфликт. Так, в декабре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, которые участвуют в поддержке Украины.