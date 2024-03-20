Москва, 20 марта, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи на авдеевском направлении танка украинской армии Abrams американского производства и сумели снять видео изнутри боевой машины. Кадры 20 марта оказались в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На видео видно, как российские военные быстро приблизились к побитому танку, забрались в его башню, сняли на камеру всё, что в ней находилось, а затем вышли из боевой машины.

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Как рассказал «РИА Новости» разведчик-сапёр с позывным Леший, группе поставили задачу осмотреть Abrams на предмет того, согрел танк или нет, и забрать из него все возможные образцы вооружения и техники.

Он уточнил, что до американского танка было сложно добраться из-за близости позиций ВСУ и работы их дронов и артиллерии. Пока эвакуировать Abrams не может ни одна из сторон.

Как сообщало ИА Регнум, за последний месяц российские военные уничтожили четыре американских танка Abrams ВСУ. Первый танк 26 февраля уничтожили FPV-дроном, второй Abrams сожгли 3 марта двумя FPV-дронами «Упырь» и гранатомётом ПГ-7В.

Третий американский танк уничтожил экипаж российского танка Т-72Б3, а 11 марта Минобороны сообщило об уничтожении четвёртого танка Abrams на авдеевском направлении.

Российский военный, Герой России с позывным Кот рассказал подробности уничтожения танка Abrams у села Бердычи. По его словам, американскую боевую машину ликвидировали противотанковым комплексом «Корнет». Первым выстрелом Abrams обездвижили, после чего добили его ещё несколькими ударами.