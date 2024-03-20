Мельбурн, Австралия, 20 марта, 2024, 09:57 — ИА Регнум. В ходе перестрелки в ночь на 20 марта в городе Мельбурне (Австралия) три человека получили ранения, сообщили в полиции штата Виктория.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве сообщили, что наряд полиции прибыл на место ЧП после сообщения о выстрелах. На месте никого обнаружить не удалось.

«Позднее они [полицейские] получили сообщения о мужчине с огнестрельными ранениями, который пришел за помощью в торговый центр», — сообщили в полиции штата.

Затем правоохранители установили, где находятся ещё двое раненых. Оказалось, что ранения получили мужчины 28, 25 и 23 лет. Всем потребовалась госпитализация.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта в кафе в городе Люберцы в Московской области прогремели выстрелы. Стрелявший скрылся. В больницу с места ЧП доставили пять человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В середине декабря прошлого года в американском городе Лос-Анджелесе прогремели выстрелы возле ТЦ. В результате один человек погиб (он получил тяжёлое ранение и умер в больнице), ещё четверо получили ранения. Открывший стрельбу скрылся.