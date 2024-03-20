Санкт-Петербург, 20 марта, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Пассажир, упавший под поезд на станции метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге, скончался. Об этом 20 марта сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу подземки.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 19 марта. ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил, что 36-летний мужчина упал на пути. Из-за этого движение на линии 2 от станции «Невский проспект» до станции «Петроградская» временно приостановили.

Пострадавшего эвакуировали с путей в 21:11 мск, сразу на месте бригада скорой помощи оказала ему первую помощь, мужчину унесли со станции на носилках и экстренно доставили в реанимацию. Однако спасти пострадавшего медикам не удалось, спустя несколько часов он скончался.

Как сообщало ИА Регнум, в московском метро 2 марта движение на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Печатники» до «Чкаловской» приостановили из-за человека на пути. Других подробностей о состоянии пассажира в департаменте транспорта не привели.

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии 29 февраля из-за присутствия человека на путях увеличили интервалы движения поездов. Позже поезда остановили на участке от «Баррикадной» до «Текстильщиков», в обратном направлении поезда пустили с увеличенными интервалами. Вскоре после инцидента движение поездов было восстановлено.

На станции метро «Чеховская» в Москве 1 февраля погиб пассажир, упавший под поезд. Движение от «Серпуховской» до «Савёловской» приостановили, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.