ДНР, 20 марта, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Украинская армия в районе города Северска усилила оборону, 20 марта сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

«При ведении аэроразведки юго-западнее Лисичанска выявлены новые фортификационные сооружения ВФУ, усиливающие старые укрепрайоны, созданные в общей концепции оборонительной линии Северска», — сообщил Марочко.

Украинские подразделения при этом стремятся отвлечь внимание от своих инженерных работ. Для этого украинские военные ведут огонь по городу Лисичанску и его окрестностям с помощью кочующих огневых средств.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 19 марта, ВСУ нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в центре Лисичанска.

Как сообщили в администрации города, повреждения получили шесть квартир — на седьмом, восьмом и девятом этажах. Городские власти отметили, что украинская армия из-за неудач на фронте атакует мирных жителей.