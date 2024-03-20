Москва, 20 марта, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Некоторые из считающихся пропавшими без вести в зоне спецоперации люди живы, однако не помнят телефонные номера родных и потому не могут сообщить им о себе. Об этом 20 марта рассказала советник по политическим вопросам при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.

Иван Ноябрев/ТАСС

«Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Представитель МККК отметила, что разыскать людей в соцсетях гораздо сложнее, уточнив, что эта проблема также распространяется на пропавших без вести гражданских лиц, часть из которых уехала в зону СВО без телефонов и из-за этого они не могут выйти на связь с родственниками.

«И даже мы в МККК заметили, что со смартфонами исчезла привычка заучивать наизусть номера наших близких», — добавила Кушлейко.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в МККК заявили, что организация считает важным усиление гуманитарных операций в Донецке и Луганске, а также получение доступа к Херсону и Запорожью. Гендиректор МККК Роберт Мардини уточнил, что организация находится в Луганске и Донецке с 2014 года, где у неё есть офисы, в которых работают около 200 сотрудников.

Он также указал на необходимость активизировать гуманитарную работу МККК в регионе, так как, по словам Мардини, гуманитарные потребности, особенно в Донецке, чрезвычайно высоки.