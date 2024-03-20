Москва, 20 марта, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Присоединение Франции к требованиям Польши об ограничении ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС показало, что в вопросе своих интересов Париж руководствуется принципом «Дружба дружбой, а табачок врозь». Такое мнение 19 марта высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Pavel Kashaev/Global Look Press Алексей Пушков

По словам сенатора, в данный момент Франция и Польша являются самыми активными участниками антироссийской коалиции Запада — французский лидер Эммануэль Макрон постоянно заявляет об отправке войск в зону украинского конфликта, а Польша готовит для этого армию, однако, когда встаёт вопрос об украинском зерне, становится ясно, что «дружба дружбой, а табачок врозь».

«Сразу же выясняется, что ни Франции как стране, ни Польше как стране Украина не нужна. Нужна она правящим антироссийским элитам этих стран, но и то — до определённого предела», —написал он.

Пушков отметил, что на фоне такой сложной ситуации в вопросе с зерном вступление Киева в Евросоюз в лучшем случае откладывается, так как оно обойдётся объединению гораздо дороже.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС написала, что Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз зерна и иной сельскохозяйственной продукции с Украины. Отмечалось, что потенциальные убытки Киева от таких ограничений в Еврокомиссии оценили в 1,2 миллиарда евро.

Депутаты Европарламента 14 марта не согласовали предложение ЕК о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Документ отправили на доработку.

Французские эксперты указали на то, что торговые льготы для сельскохозяйственной продукции с Украины способствовали массовому притоку сахара, мяса птицы, яиц и зерновых в ЕС. Представитель Французской федерации производителей зерна Филипп Эзель уточнил, что от них больше всего пострадали соседи Украины — поляки и венгры, но вслед за ними и другие.