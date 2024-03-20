Донецк, 20 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Заноза, который командует отрядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Русские ястребы», считает, что будущие конфликты будут протекать с использованием дронов. Об этом он заявил журналистам.

Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделение бойца входит в состав группировки войск «Юг» и выполняет боевые задачи на донецком направлении.

«Будущая война — война дронов. На данный момент это самое передовое направление, в котором стараемся больше всего работать», — сказал Заноза, слова которого приводит «РИА Новости».

Военнослужащий сообщил, что его отряд ведёт разведку импортными промышленными дронами. При этом удары по противнику осуществляются с помощью FPV-дронов российского производства.

Заноза уточнил, что атакующие БПЛА несут на себе различные типы снарядов, которые выбираются в зависимости от типа целей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января журнал Foreign Affairs выпустил статью, в которой говорилось о том, что ВСУ проигрывают новой российской тактике ведения боя с помощью беспилотников. Кроме того, Вооружённые силы России превосходят украинскую армию по технологиям производства дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

10 февраля министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), входящих в концерн «Калашников», поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА в России.

7 марта американское издание The War Zone (TWZ) написало, что западные эксперты оказались под впечатлением из-за масштабов производства в РФ беспилотников «Герань».