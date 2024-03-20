Воронеж, 20 марта, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотников отменена спустя более чем семь часов в Воронежской области. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Voronezh-city.ru Александр Гусев

«Уважаемые воронежцы! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор.

Режим опасности атаки беспилотников начал действовать на территории Воронежской области в ночь на 20 марта. Как указал глава региона Гусев, средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению нападений. Жителям губернатор рекомендовал внимательно следить за оповещениями властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим ракетной опасности объявили в Курской области, а также в Белгороде и в Белгородском районе. Над территорией Курской области российские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету украинских сил С-200. В небе над Белгородской областью уничтожили ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир» и тактический ракетный комплекс «Точка-У».