Наступивший, 756-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован рассказом разведчиков группировки «Центр» с позывными Изай и Леший о том, как российский спецназ в начале марта «дерзко» и «нагло» добрался до подбитого американского танка Abrams и в условиях идущего боя снял видео изнутри. Как сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащих ВС РФ, действия происходили в селе Бердычи Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

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Разведчикам была поставлена задача по максимуму осмотреть вражескую машину, подбитую FPV-дронами, и собрать полезные образцы техники для командования. Разведчик-сапер с позывным Леший пояснил, что эвакуировать танк на тот момент не могла ни одна сторона — в небе постоянно кружили беспилотники-камикадзе, била артиллерия, а позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились совсем близко. Но под прикрытием группе российских спецназовцев удалось залезть внутрь танка и достать всё необходимое.

Старший разведчик с позывным Изай вспоминает: действовали дерзко и нагло. Выдвинулись к танку прямо средь бела дня. Поскольку машина располагалась на открытом пространстве, разведчикам, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, пришлось бежать что есть силы 30–50 метров. Побывав внутри Abrams, Изай отметил, что американский танк оказался даже хуже отечественного Т-90 и что поставленная задача была выполнена на отлично.

Тем временем в приграничных районах Курской области расчёты 120-мм минометов «Сани» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований.

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Упреждающие удары по выявленным украинским диверсионным группам позволяют заблаговременно срывать преступные планы боевиков, пояснили 20 марта в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.