Москва, 20 марта, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Российские военные сбили ночью 20 марта пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск в небе над Белгородской и Саратовской областями, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что над территорией Саратовской области система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре дрона, а ещё один обезвредила в Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (один БПЛА) и Саратовской (четыре БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 марта глава Саратовской области Роман Бусаргин написал, что в небе над городом Энгельсом нейтрализовали два БПЛА украинской армии. Он отметил, что никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать разрушения инфраструктуры.

В Белгороде и Белгородском районе в ночь с 19 на 20 марта объявляли ракетную опасность. После этого над регионом сбили ракету комплекса «Точка-У» и десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Также над Белгородской областью уничтожили ракету зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.