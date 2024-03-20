Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над городом Энгельсом Саратовской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», — написал он в 05:22 по московскому времени.

По сведениям губернатора, ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта два беспилотника-камикадзе ВСУ атаковали село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области. От первого удара загорелся автомобиль. Водитель и пассажиры машины успели вовремя покинуть салон и не пострадали.

Другой БПЛА упал на одной из улиц населённого пункта. При этом обошлось без последствий.

В Каховке Херсонской области ВСУ сбросили боеприпас с дрона на машину скорой помощи, в которой везли больного ребёнка. После случившегося фельдшер понёс пациента в больницу на руках.