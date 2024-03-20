Херсон, 20 марта, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Французский контингент в случае прибытия на Украину станет приоритетной целью для Вооружённых сил России, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с «РИА Новости» 20 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«С горечью отмечаю, что нынешние руководители Франции — наследники французских эсэсовцев из дивизии «Шарлемань», а не воинов-освободителей из полка «Нормандия-Неман». Поэтому уверен, что французские наёмники станут приоритетной целью для наших военных», — указал собеседник агентства.

Как ранее заверил президент Франции Эммануэль Макрон, власти страны не рассматривают вопрос об отправке в ближайшее время военнослужащих на Украину. По его словам, Франция не заинтересована в эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 19 марта, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину численностью около двух тысяч человек. Он также отметил, что французские военные станут легитимной и приоритетной целью для Вооружённых сил России.

Позднее в министерстве иностранных дел Франции отвергли данные о присутствии французских войск на Украине и информацию о планах отправить туда военный контингент. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что слова Сергея Нарышкина якобы являются дезинформацией.