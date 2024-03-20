Лондон, 20 марта, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Расследование в связи с попыткой получить доступ к личным медицинским записям супруги принца Уэльского Кейт Миддлтон начала больница в Лондоне. Об этом 19 марта сообщило издание Mirror.

Royal.uk Кейт Миддлтон

Уточняется, что сотрудники пытались получить доступ к медзаписям принцессы Уэльской, диагноз которой до сих пор скрывают от широкой общественности. По данным издания, как минимум один сотрудник был уличён в попытке получить доступ к медицинским документам Кейт Миддлтон.

«Старшие руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование. Весь медицинский персонал был крайне шокирован из-за обвинений и был очень уязвлен тем, что коллега, которому доверяют, мог якобы нести ответственность за такое нарушение доверия и этики», — отмечает издание со ссылкой на анонимный источник.

Полиция Лондона не подтвердила информацию о каких-либо обвинениях, выдвинутых в связи с попыткой доступа к медзаписям принцессы Уэльской. При этом доступ к медицинским записям пациента без согласия контролёра данных медучреждения или службы здравоохранения является уголовным преступлением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британская газета The Sun опубликовала видеозапись, на которой запечатлена принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. В репортаже говорится, что это первые кадры, обнародованные после операции, которую принцессе провели в декабре 2023 года.

В январе Кенсингтонский дворец объявил, что Кейт Миддлтон провели плановую операцию на брюшной полости, из-за чего официальные мероприятия с её участием отложили. При этом указывалось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы её личная медицинская информация не разглашалась.

10 марта в Сети разместили семейный снимок, на котором принцесса сидит на стуле в окружении своих детей. В подписи к фотографии Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и тёплые пожелания.

Позднее стало известно, что ведущие мировые новостные агентства отозвали снимок из-за опасений по поводу того, что он отредактирован. После этого Кейт Миддлтон в аккаунте принца и принцессы Уэльских в X (бывший Twitter) принесла свои извинения в связи с появлением отретушированной фотографии.