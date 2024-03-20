Киев, 20 марта, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Западные союзники по итогам заседания контактной группы по поддержке Украины в Рамштайне согласовали новые пакеты военной помощи, в рамках которых ВСУ получат артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 19 марта, сообщил глава министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

«Партнёры заявили о пакетах помощи, в которых входят артиллерийские снаряды калибра 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», — написал глава ведомства на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Умеров подчеркнул, что Вооружённые силы Украины критически нуждаются в боеприпасах в связи с их острым дефицитом. Кроме того, глава ведомства отметил, что некоторые страны согласились поставить Украине беспилотные летательные аппараты, первые поставки состоятся уже в этом месяце.

Также он добавил, что Украина продолжает работать с Соединёнными Штатами Америки, Данией, Нидерландами, Бельгией и другими странами в вопросе скорейших поставок истребителей F-16.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус в беседе с журналистами на базе ВВС США «Рамштайн» заявил, что ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи, в которых войдут 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм общей стоимостью почти €500 млн.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине западными странами никак не влияют на ход специальной военной операции, а лишь затягивают конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.