Киев, 20 марта, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал увеличить количество террористических атак на приграничные территории Российской Федерации. Об этом он заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Подоляк

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше приграничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — заявил Подоляк.

Кроме того, он выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах, а в городах регулярно звучали сирены и сигналы воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму не удастся при помощи атак запугать российский народ, который на обстрелы, диверсии и теракты ответит ещё большей сплочённостью. При этом российский лидер отметил, что террористические действия Киева не останутся безнаказанными. На встрече с лидерами фракций Государственной думы 19 марта Путин вновь подчеркнул, что противнику России никогда не удастся запугать российский народ, а любые такие попытки обречены на провал.