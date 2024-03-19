Подоляк призвал расширить атаки на приграничные территории России
Киев, 20 марта, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал увеличить количество террористических атак на приграничные территории Российской Федерации. Об этом он заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше приграничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии», — заявил Подоляк.
Кроме того, он выразил желание, чтобы жители российских приграничных регионов жили в бомбоубежищах, а в городах регулярно звучали сирены и сигналы воздушной тревоги.
Как передавало ИА Регнум, 15 марта президент России Владимир Путин заявил, что киевскому режиму не удастся при помощи атак запугать российский народ, который на обстрелы, диверсии и теракты ответит ещё большей сплочённостью. При этом российский лидер отметил, что террористические действия Киева не останутся безнаказанными. На встрече с лидерами фракций Государственной думы 19 марта Путин вновь подчеркнул, что противнику России никогда не удастся запугать российский народ, а любые такие попытки обречены на провал.