Париж, 20 марта, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Министерство обороны Франции отрицает данные о присутствии французских войск на Украине, а также опровергает информацию о планах отправить дополнительный военный контингент на украинскую территорию. Об этом говорится в заявлении ведомства на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Так в Париже решили прокомментировать соответствующее заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. В минобороны Франции утверждают, что слова главы российского ведомства якобы являются дезинформацией, которую использует Москва.

Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля президент Франции Эммануэль Макрон не раз заявлял, что не исключает возможности отправки войск НАТО в зону украинского конфликта из-за неудач ВСУ.

19 марта Сергей Нарышкин предупредил, что Париж готовится отправить на Украину свой воинский контингент. По сведениям главы СВР, на начальном этапе численность переброшенных французских военных составит около двух тысяч человек.

Нарышкин подчеркнул, что эти силы станут приоритетной легитимной мишенью для Вооружённых сил России после их ввода на Украину.

Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французская армия готовится к участию в самых жёстких военных конфликтах. Он указал на то, что Париж может дислоцировать 20 тысяч военных за 30 дней и командовать силами до 60 тысяч военных, включая подразделения союзных стран.

Шилль также уточнил, что численность французской армии составляет 121 тысячу человек, которую можно нарастить ещё на 24 тысячи за счёт призыва резервистов.