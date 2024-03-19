Москва, 20 марта, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину наградить губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Когда я был в Белгородской области, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков — молодец… И в этой связи я в письме хочу обратиться к Вам с предложением рассмотреть вопрос о вручении ему государственной награды», — сообщил Миронов в ходе встречи лидеров фракций Государственной думы РФ с Владимиром Путиным 19 марта.

Также политик отметил, что губернатор Белгородской области исполняет свой гражданский и административный долг в условиях регулярных провокаций, диверсий и обстрелов территории региона со стороны Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя главы Кроснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко медалью «За отвагу».